Noite perfeita para o Palmeiras de Abel Ferreira que foi ao Estádio do Café bater o modesto Jacuipense por 4-1 e carimbar o passaporte para os oitavos de final da Taça do Brasil. Depois de já ter vencido o primeiro jogo, em casa, por 3-0, o treinador português rodou a equipa e voltou a vencer com tranquilidade.

O Palmeiras entrou em campo com apenas um titular, neste caso, Gustavo Gómez que acabou por ser substituído ao intervalo, numa altura em que os visitantes já tinham dobrado a vantagem da primeira mão, com golos de Maurício (23m), Felipe Anderson (24m) e Erick Belé (37m), este último proveniente da formação do Verdão.

Abel Ferreira continuou a gerir o plantel na segunda parte, até porque o Palmeiras beneficiou de um penálti logo a abrir a segunda parte, aos 53 minutos, com Luighi a aumentar a vantagem para 4-0. A modesta equipa de Londrina ainda marcou um golo de honra, aos 88 minutos, por Vicente, mas nunca colocou em causa a eliminatória.

Uma gestão que chegou em momento oportuno, uma vez que o Palmeiras vai agora realizar cinco jogos em quinze dias, incluindo neste pacote um duelo com o Flamengo de Leonardo Jardim.