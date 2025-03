O Palmeiras de Abel Ferreira falhou a conquista do tetracampeonato no Paulistão, ao não ir além de um empate sem golos no jogo da 2.ª mão do dérbi com o Corinthians.

Depois da derrota caseira na semana passada por 1-0, o Verdão estava obrigado a dar o troco na Neo Química Arena, mas nem o facto de ter beneficiado de um penálti e de ter jogado algum tempo em superioridade numérica valeu ao conjunto do treinador português, que foi expulso por protestos - reclamou vermelho - no lance do penálti do Palmeiras.

Hugo Souza, guarda-redes que passou pelo Desportivo de Chaves, foi o herói do jogo, ao defender esse castigo máximo cobrado por Raphael Veiga aos 74 minutos.

Pouco depois, o Corinthians - que teve o ex-Sporting e Benfica André Carrillo no onze 48 horas depois de ter jogado pela seleção peruana - enfrentou novo desafio: Félix Torres foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Timão com menos uma unidade na reta final.

Os minutos finais foram de muita confusão. Já nos descontos, Marcelo Lomba, guarda-redes suplente do Palmeiras, viu o vermelho direto por agredir José Martínez, que reagiu e foi também expulso com o vermelho direto, não deixando o Corinthians reduzido a nove porque já tinha sido substituído.

Com este resultado, o Corinthians vence o Campeonato Paulista seis anos depois do último título e reforça o estatuto de equipa mais titulada da competição: tem agora 31 vitórias, mais cinco do que o Palmeiras.