O Palmeiras sofreu a segunda derrota no Paulistão, na casa do Botafogo-SP (1-0), e Abel Ferreira acabou o jogo a pedir reforços. «Não é preciso ser-se inteligente para perceber quais os jogadores que saíram e aqueles de que precisamos. É só fazer as contas», disse o treinador português.

Com um onze alternativo, porque na quinta-feira regressa o Brasileirão, o Palmeiras sofreu bastante na casa de um adversário que disputa a Série B.

Depois de ter tido as melhores ocasiões na primeira parte, o Botafogo-SP adiantou-se no marcador a abrir a segunda, num remate de fora da área de Leandro Maciel em que o guarda-redes do verdão, Marcelo Lomba, podia ter feito melhor.

Em desvantagem, o Palmeiras respondeu, mas não foi feliz. Aos 62 minutos, Vitor Roque viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo do autor da assistência, Gustavo Gómez. Logo a seguir, Vilar foi expulso no Botafogo-SP, e aos 69 minutos a árbitra, Marianna Batalha, assinalou um penálti favorável ao verdão, que viria a reverter após ter consultado as imagens do lance.

«Tenho de assumir a responsabilidade por uma má exibição num relvado péssimo», comentou Abel Ferreira, no final da partida.

O desaire sofrido impede o Palmeiras de se isolar, à condição, no comando do Paulistão, que continua a partilhar com o Novorizontino, com 12 pontos, mas agora com mais um jogo realizado. Já o Botafogo-SP é oitavo classificado, com oito pontos.