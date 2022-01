O lendário futebolista brasileiro Pelé felicitou o internacional português Cristiano Ronaldo, distinguido na véspera com um prémio especial na gala da FIFA The Best, e desejou abraçar pessoalmente em breve o atual melhor marcador de seleções nacionais.

«Alô, alô, Cristiano Ronaldo, é uma satisfação muito grande, estando aqui no Brasil - na minha terra querida, cidade de Santos -, o parabenizar por tudo o que tem feito no desporto e no mundo do futebol porque nós somos da mesma equipa – o futebol», disse, numa mensagem gravada em vídeo.

Pelé aproveitou ainda para felicitar o avançado polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique) e a média espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona), respetivamente premiados como melhores futebolistas mundiais do ano naquela cerimónia.