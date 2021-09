Pelé está bem e recomenda-se. O antigo craque brasileiro está a recuperar de uma intervenção cirúrgica em que lhe foi extraído um tumor do cólon e tem vindo a publicar mensagens nas redes sociais, sempre com bom humor, a dar conta da sua evolução clínica. Agora foi mais longe e publicou um vídeo a fazer exercícios numa bicicleta de fisioterapia e a anunciar que «em breve» está de volta a Santos, onde mora e onde começou uma carreira que faz parte dos anais do futebol.

«Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?», perguntou o «rei» Pelé do alto dos seus oitenta anos.