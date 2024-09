Pepa estreou-se no comando técnico do Sport Recife com o pé direito, ao vencer em casa do Avaí, na noite de sábado, por 2-0.

Fabricio Domínguez, aos 14 minutos, e Chrystian Barletta, aos 62m, fizeram os golos da equipa do técnico português.

Decorridas 25 jornadas da Série B do Brasil, o Sport Recife está agora na quinta posição, por troca precisamente com o Avaí. A formação de Pepa, no entanto, tem dois jogos em atraso face à concorrência, pelo que está bem dentro da luta pela subida.