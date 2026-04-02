O médio do Corinthians, Allan, protagonizou uma expulsão insólita, na madrugada desta quinta-feira, durante o jogo com o Fluminense, referente à nona jornada do Brasileirão.

Depois de se ter desentendido com um adversário, Allan colocou, de forma provocatória, a mão nos seus genitais enquanto gritava na direção de um grupo de jogadores do Fluminense.

O árbitro começou por admoestar Allan com o cartão amarelo, mas, depois de ter consultado as imagens a conselho do VAR, acabou por expulsar o médio do Corinthians, corria o minuto 55.

Após o jogo, Dorival Júnior, treinador do Corinthians, criticou a atitude do seu jogador. «Se fosse uma jogada ou uma disputa, eu entenderia. O Allan sabe que errou. Fomos penalizados com a falta de um atleta importante. Tudo isso vai ser conversado», comentou o técnico.

A partida foi ganha pelo Fluminense, por 3-1, com golos de John Kennedy (20m), Hércules (45+3m) e Rodrigo Castillo (83m), tendo André reduzido pelo Timão em cima do minuto 90.