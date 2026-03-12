A mudança de Leonardo Jardim do Cruzeiro para o Flamengo não caiu bem entre os adeptos da raposa, especialmente depois de o técnico madeirense ter feito «juras de amor» ao Cruzeiro ao afirmar que nunca treinaria outro clube no Brasil.

Ora, na madrugada desta quinta-feira, o agora treinador do mengão encontrou a antiga equipa que até tinha preparado um protesto, mas o mesmo acabou barrado à porta da Maracanã.

Os adeptos do Cruzeiro tinham prontas notas de dinheiro falso com a cara de Leonardo Jardim, apelidando-o de «mercenário».

O jogo terminou com o triunfo do Flamengo por 2-0 e, apesar de não ter protestos, ficou também marcado pelos confrontos entre os fãs das duas equipas.