Há 1h e 37min
VÍDEO: protestos do Cruzeiro contra Leonardo Jardim «barrados à entrada»
Adeptos da «raposa» prepararam notas com a cara do técnico madeirense
GP
A mudança de Leonardo Jardim do Cruzeiro para o Flamengo não caiu bem entre os adeptos da raposa, especialmente depois de o técnico madeirense ter feito «juras de amor» ao Cruzeiro ao afirmar que nunca treinaria outro clube no Brasil.
Ora, na madrugada desta quinta-feira, o agora treinador do mengão encontrou a antiga equipa que até tinha preparado um protesto, mas o mesmo acabou barrado à porta da Maracanã.
Os adeptos do Cruzeiro tinham prontas notas de dinheiro falso com a cara de Leonardo Jardim, apelidando-o de «mercenário».
O jogo terminou com o triunfo do Flamengo por 2-0 e, apesar de não ter protestos, ficou também marcado pelos confrontos entre os fãs das duas equipas.
