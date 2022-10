O antigo internacional brasileiro Raí aproveitou os holofotes da cerimónia da Bola de Ouro para, de forma indireta, apelar ao voto em Lula da Silva, na segunda volta das eleições brasileiras.

O antigo jogador subiu ao palco para atribuir a primeira edição do prémio Sócrates, que pretende distinguir os jogadores comprometidos com projetos sociais e caritativos, neste caso a Sadio Mané, jogador senegalês que no último defeso trocou o Liverpool pelo Bayern Munique.

No momento em que evocava Sócrates, antigo jogador brasileiro que se destacou pela sua ação política no Brasil, Raí falou das eleições presidenciais e acabou por fazer um «L» com os dedos, em clara referência a Lula, candidato à presidência do Brasil, contra Jair Bolsonaro.

«Podemos também pensar no meu país, que vai ter uma decisão importante nos próximos dias e nós sabemos muito bem de que lado é que ele [Sócrates] estaria», destacou Raí antes de fazer o tal gesto recorrendo a dois dedos.

Ora veja: