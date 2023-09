O Palmeiras sofreu muito para vencer em casa o Goiás, de Armando Evangelias, na madrugada deste sábado. A equipa de Abel Ferreira acabou por ganhar por 1-0, graças a um golo de Breno aos 96 minutos.

Nessa altura, o Goiás já jogava com apenas dez jogadores desde os 75 minutos, após o português Raphael Guzzo ter sido expulso por ver dois amarelos nos espaço de três minutos.

Com este resultado, o Palmeiras segue isolado no segundo lugar, agora a sete pontos do líder Botafoto, mas com mais um jogo. Já o Goiás, de Armando Evangelista, está no 16º posto, um lugar (e quatro pontos) acima da linha de água.

No outro jogo já realizado, o Cuiabá de António Oliveira empatou em casa (2-2) com o América Mineiro. A equipa do ex-treinador do Benfica B entrou mal na partida e aos 32 minutos já perdia por 2-0: Rodriguinho e Felipe Azevedo marcaram para o América.

A resposta do Cuiabá chegou rapidamente, com o inevitável Deyverson a reduzir aos 35 minutos e Welligton a empatar ainda na primeira parte.

No segundo tempo, e apesar da expulsão de um jogador do América Mineiro aos 77 minutos, o Cuiabá não conseguiu desfazer o empate, perdeu mais dois pontos em casa e acabou a ver o treinador António Oliveira levar um amarelo mesmo no fim da partida.

Com este resultado, o Cuiabá continua em décimo lugar, numa posição de apuramento para a Copa Sul-Americana, enquanto o América Mineiro é penúltimo classificado e está em risco de descer de divisão.