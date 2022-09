Na goleada do Brasil à Tunísia (5-1), esta noite, em Paris, houve um nome acima de todos os outros: Raphinha.

O encontro era de carácter particular, para preparar o Mundial 2022, e o antigo jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães aproveitou, e de que maneira, para marcar pontos.

Logo aos 11 minutos, o avançado do Barcelona abriu o marcador com um grande golo de cabeça, depois de um chapéu ao guarda-redes adversário.

A Tunísia respondeu da mesma moeda, aos 18 minutos, por Talbi, mas a igualdade não durou muito: no minuto a seguir, Raphinha assistiu Richarlison e o futebolista do Tottenham fez o 2-1.

À meia-hora, Neymar também 'picou o ponto', de penálti, antes de Richarlison devolver o favor e assistir Raphinha para o 4-1.

Na etapa complementar, já a jogar com um a mais – Bronn foi expulso a acabar o primeiro tempo –, a canarinha fechou o resultado final, por Pedro, aos 74 minutos.