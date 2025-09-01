Continuam os problemas com os resultados para o Fortaleza de Renato Paiva. O clube treinado pelo português voltou a ser derrotado no Brasileirão, desta vez pelo Internacional por 2-1.

Alan Patrick (24m) abriu o marcador por intermédio de uma grande penalidade, mas Lucca Prior (31m) conseguiu empatar antes do intervalo para o Forteleza.

No entanto, na segunda parte Vitinho (51m) foi o autor do golo da vitória para o Internacional e que agudiza a crise de resultados do Fortaleza.

Desde que Renato Paiva assumiu os comandos do clube, O Fortaleza venceu apenas por uma ocasião frente ao Bragantino por 3-1 a 26 de julho.

Já no duelo entre o Vasco da Gama e o Sport Recife, Nuno Moreira voltou a estar em destaque e apontou novo golo e uma assistência no triunfo por 3-2 do Vasco.

Logo aos oito minutos, com um remate fortíssimo, o ex-Sporting abriu o marcador. Antes do intervalo, houve ainda tempo para mais dois golos. Lucas Lima de grande penalidade reduziu para o Sport Recife, mas Coutinho (43m) a passe de Nuno Moreira devolveu a vantagem ao Vasco da Gama.

O segundo tempo abriu com o golo de penálti de Vegetti (49m), já Ramon Menezes (74m) fechou o resultado do encontro, mas sem conseguir evitar o triunfo do Vasco que com esta vitória consegue sair da zona de despromoção e está no 15.º lugar com 22 pontos. O Sport Recife segura a lanterna vermelha do Brasileirão.

O Palmeiras de Abel Ferreira voltou a escorregar frente ao Corinthians e não foi além de um empate 1-1.

Os dois golos foram marcados na primeira parte com Vitor Roque (14m) a abrir o marcador, mas um autogolo de Piquerez devolveu a igualdade à partida.

O verdão vê assim o Cruzeiro ultrapassá-lo na classificação, mas com menos duas partidas que a formação de Leonardo Jardim.

Outros resultados:

Flamengo-Grémio, 1-1

Santos-Fluminense, 0-0

Mirasol-Bahia, 5-1

Vitória-Atlético MG, 1-0