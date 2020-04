Ronaldinho continua detido no Paraguai, agora em regime de prisão domiciliária, num luxuoso hotel em Assunção, e surpreendeu ao entrar, através e uma vídeochamada, num live do Instagram promovido pelo grupo musical Revelação que se destaca com vários sucessos de samba.

Os lives no Instagram estão na moda neste período de confinamento e muitos artistas recorrem a esta ferramenta para continuarem a promover os respetivos trabalhos, como foi o caso da banda Revelação que contou com uma aparição surpreendente. Ronaldinho entrou em direto do live da banda brasileira, sem falar, mas a acenar e a mandar beijos aos membros da banda de que é fã assumido.

Uma aparição que provocou muitos comentários. «Este aqui até dribla o coronavírus», destacou um dos participantes no referido live.

Confira o momento e as reações dos internautas: