Abel Ferreira surpreendeu na eleição do onze do Palmeiras que acabou por golear o Deportivo Pereira (4-0), na Colômbia, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores. O treinador português apostou em dois laterais direitos e os dois acabaram por marcar no jogo que deixa a equipa paulista com um pé nas meias-finais da principal competição de clubes da América do Sul. No final do jogo, o treinador explicou as suas opções ao seu melhor estilo.

A primeira pergunta na conferência de imprensa que seguiu ao jogo foi precisamente sobre a aposta nos dois laterais direitos de início. «É uma boa pergunta, de um jornalista, mas eu sou treinador e não vou responder. Por isso sou treinador. Se calhar, você estava a questionar-se lá em cima o porquê de colocar os dois laterais, que curiosamente fizeram dois golos. Se tivéssemos perdido, você e seus colegas, estariam a dizer que o treinador é burro. Fizemos, sim, esse ajuste tático, mas não vou dizer o motivo», começou por enunciar.

Quanto ao resultado expressivo, Abel Ferreira recorda que o Deportivo Pereira estava invicto em casa onde já tinha vencido o Boca Juniors e o Independiente del Valle. «Ganhámos à equipa que ganhou ao Boca aqui, que não tinha perdido em casa, que ganhou ao campeão da Sul-Americana, que ganhou ao campeão da Recopa e tinha ilusões de ganhar ao Palmeiras», acrescentou.

O Palmeiras volta a jogar no domingo, em Brasília, frente ao Vasco da Gama, para o Brasileirão, antes de receber a equipa colombiana, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

Veja a conferência de Abel Ferreira: