Sérgio Oliveira teve uma noite de sonho! Na madrugada desta quinta-feira, o jogador português foi decisivo no encontro da quinta jornada da Taça do Nordeste, entre o Sport Recife e o CBR, estando envolvido nos dois golos da equipa de Pepa.

A equipa liderada pelo português entrou melhor na partida e aos 29 minutos, Lenny Lobato, assistido pelo ex-FC Porto, inaugurou o marcador.

A resposta da equipa visitante surgiu logo aos 32 minutos, com Anselmo Ramon a igualar a partida para o CBR.

Seis minutos depois, Sérgio Oliveira voltou a ser decisivo e marcou de cabeça, consumando a vitória.

Os compatriotas Gonçalo Paciência e João Silva também foram titulares no encontro que reforçou a liderança do Sport Recife no Grupo A da Taça do Nordeste, com 12 pontos, e que assegurou a passagem aos «quartos» da competição.

No final do encontro, o português mostrou-se satisfeito com a vitória (2-1) e anteviu o clássico de sábado, diante do Santa Cruz: «Vamos formar um grande grupo e um ambiente bastante pesado para os adversários. Temos de continuar a trabalhar, melhorar e ganhar», referiu.