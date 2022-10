Quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

O Botafogo vive uma das melhores fases da temporada e este domingo deu continuidade a esse bom momento: na difícil deslocação ao terreno do São Paulo, a equipa de Luís Castro venceu por 1-0.

O único golo da partida foi marcado precisamente ao minuto 90 e foi de uma cara bem conhecida do futebol português: Tiquinho Soares, antigo jogador de Nacional, Vitória de Guimarães e FC Porto, deu os três pontos à formação do Rio de Janeiro da marca de penálti.

Decorridas 31 das 38 jornadas do Brasileirão, o Botafogo ocupa agora a nona posição da tabela classificativa, com 43 pontos. O São Paulo é 11.º, com 40.

A equipa de Luís Castro, de resto, chegou aos 27 pontos a jogar na condição de visitante: é o melhor registo da história do clube no Brasileiro, de acordo com Leonardo Miranda, jornalista do Globoesporte.

[artigo atualizado]