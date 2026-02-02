O Botafogo, orientado pelo antigo treinador do FC Porto, Martín Anselmi, foi derrotado pelo Fluminense (1-0) na quinta jornada do Campeonato Carioca, num duelo marcado pelas difíceis condições climatéricas, que motivaram uma quebra de energia antes do apito inicial e obrigaram à interrupção da partida pouco depois.

A decisão foi tomada pelo árbitro, Wagner Magalhães, ao minuto 6, tendo o jogo sido neutralizado durante alguns minutos.

No que toca ao resultado, ele foi fixado por John Kennedy, aos 69 minutos, na sequência de uma jogada coletiva bem desenhada pelos jogadores do Flu.

Desinspirado, o Botafogo lutou por um resultado melhor, mas aquela não era a noite do fogão. Kevin Serna que o diga.

Apesar do desaire, a equipa de Anselmi continua a liderar o Grupo B do Campeonato Carioca, com nove pontos, enquanto o Fluminense comanda o Grupo A, com 12.

