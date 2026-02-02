O Botafogo, orientado pelo antigo treinador do FC Porto, Martín Anselmi, foi derrotado pelo Fluminense (1-0) na quinta jornada do Campeonato Carioca, num duelo marcado pelas difíceis condições climatéricas, que motivaram uma quebra de energia antes do apito inicial e obrigaram à interrupção da partida pouco depois.

A decisão foi tomada pelo árbitro, Wagner Magalhães, ao minuto 6, tendo o jogo sido neutralizado durante alguns minutos.

CLÁSSICO INTERROMPIDO NO ENGENHÃO! ⛈️⚽ O duelo entre Botafogo e Fluminense precisou ser paralisado por conta da chuva forte no Rio de Janeiro... #FutebolBrasileiro #TR #CampeonatoCarioca pic.twitter.com/2lNzUlFNtB — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 1, 2026

No que toca ao resultado, ele foi fixado por John Kennedy, aos 69 minutos, na sequência de uma jogada coletiva bem desenhada pelos jogadores do Flu.

Desinspirado, o Botafogo lutou por um resultado melhor, mas aquela não era a noite do fogão. Kevin Serna que o diga.

Apesar do desaire, a equipa de Anselmi continua a liderar o Grupo B do Campeonato Carioca, com nove pontos, enquanto o Fluminense comanda o Grupo A, com 12.