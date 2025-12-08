Hulk ficou conhecido ao longo da sua carreira pelos grandes golos, geralmente pautados pela força do remate.

Ora, aos 39 anos, o antigo avançado dos dragões continua a fazer das suas e apontou um grande livre na goleada do Atlético Mineiro ao Vasco da Gama, por 5-0.

Esta temporada, Hulk marcou 21 golos em 61 jogos ao serviço do galo.

Veja aqui o golo de Hulk: