Brasil
Há 2h e 22min
VÍDEO: «vale bujas»? Aos 39 anos, Hulk ainda faz golos destes...
Ex-FC Porto marcou de livre bem longe da baliza na goleada do At. Mineiro
GP
Ex-FC Porto marcou de livre bem longe da baliza na goleada do At. Mineiro
GP
Hulk ficou conhecido ao longo da sua carreira pelos grandes golos, geralmente pautados pela força do remate.
Ora, aos 39 anos, o antigo avançado dos dragões continua a fazer das suas e apontou um grande livre na goleada do Atlético Mineiro ao Vasco da Gama, por 5-0.
Esta temporada, Hulk marcou 21 golos em 61 jogos ao serviço do galo.
Veja aqui o golo de Hulk:
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS