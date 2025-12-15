O Vasco da Gama afastou o Fluminense nos penáltis, na segunda meia-final da Taça do Brasil decidida desde a marca dos onze metros, e vai decidir o título com o Corinthians. A equipa do português Nuno Moreira tinha ganho o primeiro jogo por 2-1, mas perdeu, na última madrugada, na segunda mão, no Maracanã, com um autogolo. Porém, no desempate por penáltis, o guarda-redes Léo Jardim, que já jogou em Portugal, acabou por garantir a terceira final para os vascaínos.

Com mais de 65 mil adeptos no Maracanã, o dérbi carioca foi tenso, com muita luta pela bola e muitas faltas, mas o Fluminense acabou por conseguir anular a vantagem do Vasco, com alguma felicidade, ainda na primeira parte.

Samuel Xavier cruzou a direita, Everaldo, junto ao primeiro poste, rematou ao ferro e Paulo Henrique, ao tentar cortar o lance, acabou por desviar para as próprias redes.

A segunda parte voltou a ser tensa, com oportunidades claras nas duas balizas, mas com o cronómetro a chegar aos 90, as equipas passaram a ser mais comedidas, já a pensar na lotaria dos penáltis.

Já no desempate, Léo Jardim esteve em particular destaque, com defesas aos pontapés de John Kenedy e Canobbio e a festa foi mesmo do Vasco.

A primeira mão da final está marcada para a próxima quarta-feira, para o Neo Química Arena, em Itaquera, frente ao Corinthians que, na meia-final, afastou o Cruzeiro de Leonardo Jardim, também no desempate por penáltis.

O resumo do jogo: