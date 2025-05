Esta madrugada de sábado para domingo teve muitos jogos do Brasileirão com o destaque a ir para a derrota do Vasco da Gama de Nuno Moreira por 2-1 frente ao Vitória.

O ex-Sporting foi titular na partida e viu Matheuzinho ser expulso pelo Vitória à passagem do minuto 33. A superioridade numérica verificou-se quando Vegetti [42m] faturou para o Vasco.

No entanto, no segundo tempo, a equipa da casa conseguiu dar a volta ao resultado mesmo com um jogador a menos. Um bis de Renato Kayzer [60m e 89m] permitiu que o Vitória chegasse ao triunfo na partida.

O Vitória está no 13.º lugar com nove pontos, mais dois que o Vasco que segue no 17.º posto, o primeiro da zona de despromoção.

Quem também venceu foi o Flamengo que registou um triunfo por 1-0 sobre o Bahia.

Um golo solitário de Arrascaeta logo aos oito minutos foi suficiente para que o «mengão» subisse ao primeiro lugar do Brasileirão igualado com o Bragantino com 17 pontos, mais cinco que o Bahia, que está no sexto posto da classificação.

Resultados do Brasileirão:

Fortaleza-Juventude, 5-0

Grémio-Bragantino, 1-1

Mirassol-Corinthians, 2-1

Vitória-Vasco da Gama, 2-1

Flamengo-Bahia, 1-0