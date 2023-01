O Palmeiras divulgou um vídeo que revela parte da motivadora palestra que Abel Ferreira deu aos seus jogadores antes da final da Supercopa do Brasil que acabou por vencer no passado sábado, com uma vitória sobre o Flamengo de Vítor Pereira, no Estádio Mané Garrincha, por 4-3.

O treinador português destacou uma declaração do defesa chileno Kuscevic que tinha dito que os jogadores não deviam olhar para cima ou para baixo, mas encarar os adversários nos olhos. Abel Ferreira cumprimentou todos os jogadores, um a um, pedindo isso mesmo, que encarassem o adversário «olhos nos olhos».

«Nunca se olha para cima, nem para baixo, sempre nos olhos. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos cumprimentar os adversários e é nos olhos deles que vamos fazer, vamos competir lá dentro nos olhos deles. Não combinei contigo [Kuscevic], mas é nos olhos que a gente faz, competir com as nossas armas e nos olhos deles», destacou Abel.

Veja aqui a palestra de Abel Ferreira: