O embate entre o Maringá e o Athletico, relativo à segunda jornada do Campeonato Paranaense, ficou marcado por confrontos entre as claques dos dois emblemas ao intervalo. Voaram pedras, cadeiras e garrafas até a polícia militar subir às bancadas do Estádio Willie Davids para separar os dois grupos rivais.

Tudo terá começado com o arremesso de pedras de adeptos do Maringá. Os adeptos do Athletico responderam com cadeiras, derrubaram a rede que separava os dois grupos e gerou-se a confusão, com agressões de parte a parte até à chegada da polícia.

O árbitro teve de aguardar que os ânimos serenassem para recomeçar a partida que chegou ao final sem golos. No final do jogo, o autocarro do Athletico foi escoltado pela polícia para evitar novos problemas.

Veja as imagens dos confrontos: