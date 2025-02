Wendell já está no Brasil para ingressar no São Paulo. O defesa de 31 anos aterrou esta terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos e à comunicação social presente, mostrou-se muito satisfeito com a mudança.

«Estou a sentir-me muito feliz, agradeço a Deus que tudo correu bem, que eu pude chegar agora no inicio do ano. Estou muito feliz que tudo acabou da melhor maneira para eu poder chegar num grande clube. Um clube que desde os primeiros dias, que soube da minha situação, o treinador, o presidente, todos se mostraram abertos para me receber, e eu fico feliz», começou por dizer o internacional brasileiro.

Wendell, que esteve envolvido no negócio de William Gomes, que foi reforço do FC Porto neste mercado de inverno, fez apenas dois jogos esta temporada e quer por isso ter mais «ritmo de jogo».

«Com os treinos e os jogos a tendência é que melhore cada vez mais fisicamente e ter ritmo de jogo, só vou ter plena força nas pernas e estar bem fisicamente depende dos jogos e dos treinos», concluiu.

O internacional brasileiro por seis ocasiões não escondeu o orgulho por representar o São Paulo, agradecendo acima de tudo a Deus.

«Estava mais ansioso porque eu queria vir. Desde o inicio, desde que começaram as conversas, senti-me muito orgulhoso de poder representar um clube tri-campeão mundial, um clube com uma grande história, gigante no mundo inteiro. Mas também, acredito no poder de Deus, que ele tinha o melhor, e sei que o São Paulo é o clube da fé, agradeço por isso também.»

Wendell vai ingressar no São Paulo. O defesa de 31 anos estava ligado aos dragões desde a temporada 2021/22.

