O Cruzeiro, treinado por Leonardo Jardim, empatou esta quinta-feira frente ao Juventude por 3-3, numa partida a contar para a 34.ª jornada e não conseguiu aproveitar as escorregadelas de Palmeiras e Flamengo para se aproximar da liderança do Brasileirão.

O Juventude, em situação delicada nos lugares de despromoção, começou melhor na partida e chegou ao golo depois de um cruzamento-remate do ex-Benfica e Marítimo, Hermes. Cássio foi enganado pelo arco da bola e estava aberto o marcador.

Foram 15 minutos de terror da equipa do treinador português, pois aos 16 minutos houve novo golo do Juventude. Grande passe de Caique Gonçalves a isolar Gabriel Taliari, com o avançado a picar a bola por cima do guardião do Cruzeiro.

Ainda antes do intervalo Sinisterra (41m) reduziu a desvantagem no marcador com um grande cabeceamento, na sequência de um livre na lateral esquerda.

O Cruzeiro precisava de regressar o mais rápido possível à igualdade e foi isso que fez no início da segunda parte. Jogada de insistência do ataque das «raposas» a terminar com o cruzamento certeiro de Kaiki e o desvio de Kaio Jorge (53m) ao segundo poste.

O mais difícil estava feito, mas a equipa de Leonardo Jardim voltou a sofrer apenas cinco minutos depois. Excelente jogada do Juventude, Mandaca assistiu de cabeça para Taliari (58m) bisar no encontro com um remate à meia volta.

Mas a história do jogo ainda não tinha acabado. Já dentro dos dez minutos finais, Bolasie (ex-Sporting) cruzou, Abner não conseguiu o corte e a bola sobrou para Kaio Jorge (83m) fuzilar a baliza do Juventude e fechar o resultado em 3-3, apesar dos falhanços que se seguiram por parte da equipa treinada pelo português.

Com este resultado, o Cruzeiro está no terceiro lugar com 65 pontos, a quatro do Palmeiras e a seis do Flamengo. Já o Juventude segue na zona de despromoção, no 18.º lugar, com 33 pontos conquistados.