Vinicius Junior é um dos melhores amigos de Lucas Paquetá e não esconde que está a torcer para que o médio do West Ham chegue a acordo com o Flamengo, o clube onde os dois internacionais brasileiros fizeram a formação antes de partirem para a Europa.

«Todos os dias pergunto ao meu empresário, que também é o empresário dele. Troço pela felicidade dele, a felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa. Vai ser uma combinação completa, se Deus quiser, nos próximos dias pode fechar esse contrato para ele fazer um grande ano para ajudar o Flamengo e a gente na seleção brasileira», atirou o avançado do Real Madrid em declarações à TNT Sports logo após a goleada que o Real Madrid aplicou ao Monaco na Liga dos Campeões (6-1).