Walter anunciou que em breve vai estar de volta aos relvados. O antigo avançado do FC Porto tem tido uma carreira com muitos altos e baixos, quase sempre relacionados com o peso, mas agora está a terminar um período de suspensão de ano e meio por doping e a contar os dias que faltam para voltar a marcar golos.

«Está chegando a hora de voltar a brilhar», anunciou o possante avançado na sua conta de instagram, dizendo que já está em «contagem regressiva» para o regresso, uma vez que a suspensão acaba em julho.

«Tentaram me parar, muitos acharam que era meu fim, mais meu Deus é fiel, foram muitas lutas e dificuldades, mais também muito aprendizado, nesse tempo conto nos dedos meus amigos que são de verdade e agradeço a eles por tudo e também minha esposa que é meu pilar», destaca Walter.

Só falta saber a camisola que Walter vai vestir e, claro, o peso com que se vai apresentar.