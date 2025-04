Walter, antigo avançado do FC Porto, tem um novo clube no Brasil. O avançado de 35 anos anunciou que é reforço do Tupy de Jussara, o 20.º clube desde que deixou o FC Porto há quinze anos.

«Estou fechado com o Tupy. Logo estarei aí para fazermos uma equipa boa para a gente pelo menos subir de divisão. Mas nosso foco é ser campeão. A diretoria está correndo atrás de jogadores bons. E o mais importante será a união para a gente fazer um bom campeonato. O “Waltão” está voltando para jogar a segunda divisão pelo Tupy. Tenho certeza que faremos um grande campeonato», destacou o experiente avançado.

O Tupuy de Jussara vai começar a temporada no segundo escalão do Estadual de Goiás, mas tem aspirações de subir este ano com a contratação de jogadores experientes, como é agora o caso de Walter.

Walter chegou ao FC Porto na temporada de 2010/11, num plantel que era comandado por André Villas-Boas, o atual presidente do clube do Dragão, mas não se conseguiu impor e foi cedido ao Cruzeiro, no arranque de uma carreira com altos e baixos.

O avançado, recorrentemente com problemas de peso, marcou uma era no Goiás, mas também jogou no Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Goianense, Paysandu, Corinthians Alagoano, Vitória, São Caetano, Botafogo, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Rolim de Moura, Guarany e, agora, o Tupy.