Walter, antigo avançado do FC Porto, agora com 35 anos, tem sido notícia, nos últimos anos, devido ao excesso de peso, tendo chegado a pesar uns incríveis 138 quilos, mas agora apresentou-se como reforço do Tupy de Jussara, da segunda divisão do Campeonato Goiano, com um novo visual, depois de ter perdido 45 quilos em poucos meses. O avançado explicou ao Globo como perdeu peso sem qualquer recurso a medicamentos.

O avançado chegou ao FC Porto em 2010, com apenas vinte anos, mas fez apenas uma temporada. Depois ganhou peso, mas nunca deixou de jogar, tendo representado vinte clubes nos últimos quinze anos. Foi em 2020, quando representava o Rolim de Moura, de Rondônia, que Walter chegou aos 138 quilos. O jogador admite que ficou envergonhado com o excesso de peso e decidiu emagrecer.

«Foi no último clube em que joguei lá em Rondônia. Foi um vídeo meu no Rolim de Moura. Olhei aquilo e foi uma vergonha para mim pelo profissional que eu sou e pelo nome que eu tenho. Falei que não queria aquilo mais. Falei que queria emagrecer. Com muita luta e força de vontade, consegui», começa por contar Walter em entrevista à Globo.

Nos últimos sete meses, Walter perdeu mais de quarenta quilos e, atualmente, pesa apenas 93 quilos. «Sozinho a gente não consegue. Você tem que ter os profissionais certos e a família por trás para te ajudar. Graças a Deus as coisas foram acontecendo e estão acontecendo ainda. Estou muito feliz e o mais importante é eu responder dentro de campo. Quero ajudar meus companheiros, não quero estar ali só pelo nome, e sim pela qualidade que tenho. Vim para cá pelo futebol que tenho e hoje tenho que estar pronto para jogar», prosseguiu.

O avançado admite agora que o excesso de peso estava a interferir não só na sua carreira, mas também com a sua saúde, revelando que acordava «quatro, cinco vezes por noite e não conseguia dormir». «Os meus exames estavam todos alterados. Tive de mudar de atitude para a minha vida, não só para o Walter voltar a jogar», confidencia.

Walter passou a trabalhar duro, com uma rotina de treinos diária, que foi partilhando nas redes sociais, com a ajuda de uma equipa de profissionais, além de ter cortado de forma drástica na alimentação, mas sem qualquer recurso a medicamentos milagrosos que prometem um emagrecimento rápido, até porque o avançado tem um trauma com «remédios» desde que foi suspenso por doping em 2018.

«Não usei nenhuma substância. Se eu tivesse usado, tinha falado. Tenho um medo muito grande porque já caí no doping e perdi dois anos da minha carreira. É muito difícil, foi um momento muito difícil, estava a voltar para o Goiás numa época boa, o Michael estava estourando. Tinha a certeza que a gente ia se entrosar, a gente era muito amigo. Aí fiquei dois anos sem jogar futebol. Remédio nunca me ajudou em nada. Só me atrapalhou. Tenho trauma muito grande disso, foi um momento em que sofri muito, por isso que eu não quero nem ouvir falar de remédio», revelou ainda o possante avançado.