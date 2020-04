O antigo internacional brasileiro Zico assume-se como um admirador incondicional de Neymar mas, por outro lado, considera que o avançado do Paris Saint-Germain devia ser mais «profissional», como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e não deixar-se levar por «distrações» extra-futebol.

«Gosto mesmo do Neymar e a sua forma de jogar é incrível. Mas ele tem de se mostrar mais profissional como o Messi e o Ronaldo que vivem para o futebol. O Neymar tem demasiadas distrações. Falei com ele há pouco tempo e pedi-lhe isso mesmo, para ser mais profissional», destacou a antiga estrela do Flamengo em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Zico defende que Neymar tem de ser mais regular ao longo da época. «Há muitas coisas que o distraem. Tem 28 anos e está numa boa equipa, o PSG pode ganhar a Liga dos Campeões. Mas isso vai depender da sua qualidade ao longo da prova e não apenas num jogo. Ele agora está mais experiente e mais maduro», sublinhou ainda antiga lenda do futebol brasileiro.