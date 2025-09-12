O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de Golpe de Estado, após as eleições de 2022.

O ex-presidente do Brasil foi condenado por cinco crimes: «organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de património tombado».

Bolsonaro também recebeu uma multa de dois salários mínimos por dia, durante 124 dias.

Inicialmente, o político de 70 será sujeito a um regime fechado numa penitenciária (quartel ou sala especial da Polícia Federal), por ter ocupado um alto cargo público. Posteriormente, e em consequência do comportamento, o regime prisional pode ser atenuado.

