No azar de uns surge o cumprir de um «sonho» de outros. Joelinton, médio de 29 anos do Newcastle United, constava na lista de convocados do Brasil, mas foi dispensado devido a uma lesão. Esta saída abre as portas a Jean Lucas, que pode assim sonhar em fazer o primeiro jogo pela seleção brasileira.

O momento foi de festa, como se esperava. Os colegas não perdoaram. Mesmo que Jean Lucas estivesse a meio de um tratamento, os jogadores do Bahia rodearam o jogador - que se encontrava deitado na maca - e entre saltos e cânticos foram dando umas «pancadas» de parabéns ao médio de 27 anos.

No final todos tiraram uma foto, e a alegria, notou-se, era claramente contagiante. Esta convocatória confirma também o bom momento de forma da equipa orientada por Rogério Ceni, que se encontra no quarto lugar do Brasileirão.

Jean Lucas, por sua vez, tem também passado uma boa fase no Bahia. Com formação no Flamengo e passagens em clubes como Lyon, Brest, Monaco e Santos, o atleta natural do Rio de Janeiro chegou ao Bahia na temporada passada.

Pela equipa do nordeste, em 2024, fez a melhor época da carreira em termos de números. Marcou nove golos e fez seis assistências em 61 jogos. No presente ano conta com seis golos e uma assistência em 41 jogos.

Jean Lucas quebrou um jejum que perdurava no clube há mais de 30 anos. O último jogador do Bahia a ser chamado para a seleção brasileira foi o ex-médio Luís Henrique, no longínquo ano de 1991.

O jogador de 27 anos, que conta apenas com uma internacionalização pelas camadas jovens, pode assim cumprir o «sonho» de vestir a camisola «canarinha» principal pela primeira vez. O Brasil defronta o Chile (5 de setembro) e a Bolívia (10 de setembro) em jogos a contar para qualificação para o Mundial de 2026.



