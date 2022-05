Não foi só sobre Paulo Sousa que Joel Santana proferiu palavras pouco simpáticas.

No mesmo programa da Globoesporte, o ex-treinador brasileiro contestou quem considera Abel Ferreira uma opção válida para assumir a seleção canarinha.

«O Abel não ganhou porra nenhuma na vida! Quem pode assumir é o Mourinho, o Guardiola e técnico do Liverpool [Jürgen Klopp]. Um técnico, para ser técnico da seleção brasileira, tem de ter um currículo do tamanho da seleção brasileira. O Abel está com a melhor equipa do país. (...) Eu não digo que ele não tem qualidade, mas dirigir a seleção brasileira?! Espera aí...», atirou.

Antigo defesa-central, Joel Santana, agora com 73 anos, teve uma carreira de treinador de 35 anos a grande maioria deles no Brasil, onde treinou equipas como o Flamengo, o Vasco da Gama e o Cruzeiro, entre outras. Conquistou mais de uma dezena de campeonatos estaduais, mas apenas um Brasileirão, em 2000 ao serviço do Vasco da Gama. Passou ainda pelo comando técnico de uma seleção: a da África do Sul, tendo sido despedido, devido a maus resultados, a menos de um ano do Mundial organizado por este país em 2010.

Abel Ferreira, que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, venceu desde então duas taças dos Libertadores, uma Supertaça da América do Sul, uma Taça do Brasil e um Campeonato Paulista.