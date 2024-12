Jorge Jesus esteve à frente do Flamengo durante 58 jogos e esse período culminou com a conquista de quatro títulos, a Taça dos Libertadores, um Brasileirão, uma Supertaça do Brasil e uma Recopa Sudamericana.

Em declarações ao «Globo Esporte», Giorgian De Arrascaeta recordou o técnico português e deixou rasgados elogios à forma como o ajudou a crescer.

«O velhinho maluco (risos). É uma pessoa que nós gostávamos muito e tenho um grande carinho por ele. Fez-me crescer muito. É difícil falar sobre isso, porque o grupo quando chega um novo treinador quer sempre conquistar títulos. Acredito que um treinador ideal tem que ter de tudo um pouco», afirmou.