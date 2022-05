A entrevista de Jorge Jesus a Renato Mauricio Prado, jornalista do UOL Esporte, na qual o treinador português afirmou querer voltar ao Flamengo mas que só esperaria até ao próximo dia 20 para que esse cenário se concretizasse, gerou uma chuva de críticas devido a algumas declarações do treinador português.

Hugo Cajuda, empresário de Paulo Sousa (atual técnico do Flamengo) e também de Abel Ferreira, acusou Jesus de ter desrespeitado colegas de profissionão e de ter levado a cabo um «ataque à ética e à dignidade» e, no Brasil, alguns antigos internacionais canarinhos, hoje comentadores de futebol em programas televisivos, também não pouparam nas palavras dirigidas ao treinador.

Foi o caso de Neto, antigo médio internacional brasileiro. «Esse crápula, esse Zé Ruela [pessoa sem atitude], esse desgranhento [desgraçado] fez uma barbaridade que foi a pior coisa que eu vi no futebol em 35 anos. Nunca vi uma coisa tão suja como essa», disparou no programa «Os Donos da Bola», da Band.

Denílson, também antigo internacional brasileiro e membro da seleção que se sagrou pentampeã do Mundo em 2022, também fez reparos à conduta de Jorge Jesus.

«Se eu fosse o Paulo Sousa, dizia: "Que sacanagem, isso é uma falta de respeito para com o trabalho que eu estou a fazer aqui." (...) Parabéns ao Jorge Jesus, que fez um trabalho excelente, mas acho que ele faltou ao respeito a um profissional. Para mim, foi uma grande falta de respeito de Jorge Jesus. Estou a falar de conduta profissional, de ética de trabalho para com um companheiro, um compatriota. E independentemente de ser português, é uma falta de respeito para com um profissional que está no cargo. E parece que o trabalho está a ser bem feito, que a direção e os jogadores estão satisfeitos com o trabalho do Paulo. Aí vem uma declaração dessas para tumultuar o ambiente e causar mais pressão dentro do Flamengo», apontou o antigo extremo no programa «Jogo Aberto», também da Band.