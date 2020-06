Jorge Jesus confirmou nas redes sociais a renovação de contrato com o Flamengo, notícia que o Maisfutebol já tinha confirmado.

«Os meus representantes chegaram a um acordo hoje com a direção do Flamengo para renovação do meu contrato por mais um ano», escreveu Jesus no Instagram, na legenda de uma foto que diz: «Digam à nação que eu fico.»

«As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar o meu coração e falaram mais alto na minha decisão», acrescentou o técnico português.

«Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho», lê-se ainda na mensagem de Jorge Jesus.

O contrato do treinador terminava no final de junho, Jorge Jesus amplia o vínculo com os rubro-negros por mais um ano.