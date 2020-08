O presidente do Flamengo falou da saída de Jorge Jesus para o Benfica e revelou a vontade do técnico português em reformar-se ao serviço dos encarnados.

«Nós não esperávamos que Jesus saísse. Ele disse-me no jantar de despedida que o sonho dele era reformar-se no Benfica, que não foi o clube que o lançou, mas foi o clube em que se envolveu mais, em que ficou mais famoso. Ele tem uma relação emotiva forte não só com o clube, mas também com o presidente e o contrato que lhe ofereceram permite que chegue aos 70 anos a treinar o Benfica, que é a idade que ele tinha planeado para se aposentar», afirmou Rodolfo Landim à ESPN, revelando alguns pormenores sobre o processo de saída de JJ:

«Não era uma coisa que estivéssemos à espera. Apesar de todas as informações, vínhamos conversando com ele e não havia sinalização nenhuma da parte dele (de que sairia). Por isso, não tínhamos programada a mudança de treinador.»

Landim mostrou-se ainda que convicto que o novo técnico Domènec Torrent, que foi anunciado ontem, não vai abandonar o clube antes do fim do contrato de ano e meio, ao contrário do que aconteceu com Jorge Jesus.



«O que eu posso dizer aos adeptos do Flamengo é que tenho certeza que isso não ocorrerá. A multa é muito, mas muito maior do que a que foi estabelecida no contrato com o Jesus», adiantou Landim, que, sem revelar o valor da cláusula, assegurou que o valor é '«mais de um ano de salário do técnico mais bem pago do mundo».