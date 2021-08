Durante a passagem pelo Flamengo, Jorge Jesus teve uma relação complicada com Renato Gaúcho, então treinador do Grêmio de Porto Alegre que desvalorizou o mérito do treinador português nas conquistas da equipa carioca.

«Agora, na zona de entrevistas rápidas após o apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador das águias abordou, em declarações à SBT Sports, o momento da ex-equipa, que é agora treinada por... Renato Gaúcho.

Jesus falava sobre a campanha do Fla na presente edição da Taça Libertadores e foi depois questionado sobre o antigo rival que ocupa agora a cadeira de já foi dele.

«Ele ainda não ganhou nenhum título, nem fez a história que você fez», introduziu o jornalista, que foi prontamente interrompido por uma frase contundente.

«E nunca fará», disparou Jesus.

O jornalista perguntou ao técnico português se tinha algum problema em falar sobre Renato Gaúcho e Jesus deu carta verde para avançar.

O treinador do Benfica ouviu que Renato está a ter um melhor arranque no Flamengo do que ele e aí surgiu nova interrupção. «Melhor do que o meu não é verdade, porque a pontuação que o Flamengo fez comigo no Brasileirão, este Flamengo não vai fazer os pontos que fizemos. Pode ser campeão, e acho que ainda é possível porque tem quatro pontos de atraso e nós tínhamos nove e fomos vencedores, mas é difícil fazer igual ao que fizemos em 14 meses», perspetivou.

Jorge Jesus disse ainda acreditar que Renato Gaúcho - que sublinhou ser o terceiro treinador do Flamengo após a saída dele - tem condições para fazer um bom trabalho porque tem jogadores com qualidade à disposição e não teve dúvidas de que a equipa do Rio de Janeiro vai chegar à final da Taça Libertadores.