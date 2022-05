Abel (Palmeiras), Paulo Sousa (Flamengo), Luís Castro (Botafogo) e Vítor Pereira (Corinthians).

São os quatro os treinadores portugueses que atualmente orientam equipas do Brasileirão, mas para Jorge Jesus, ele que venceu o campeonato brasileiro em 2019 (ao serviço do Flamengo), há um que se destaca: Vítor Pereira.

«O Vítor Pereira é o melhor. Basta ver os resultados dele em Portugal. Ele sabe como fazer uma equipa jogar ofensivamente e pressionar. Talvez tenha problemas com o plantel envelhecido que tem, mas é muito bom treinador», disse o antigo técnico do Benfica, numa conversa informal que teve com um jornalista da UOL Esporte.

Sobre Abel, atual bicampeão da Taça Libertadores, Jesus destaca a sua evolução: «No início, apesar dos títulos, não gostava muito da maneira de Abel jogar. Quase sempre reativo, mais preocupado em não sofrer golos do que em marcá-los. Mas tem evoluído. O Palmeiras hoje é uma equipa muito mais criativa, e passou a ser ofensiva. Joga o melhor futebol do Brasil.»

Cristiano Ronaldo ou Eusébio?

Na mesma ocasião, Jesus foi ainda questionado sobre quem é o melhor jogador português de todos os tempos: Eusébio ou Cristiano Ronaldo?

Apesar dos elogios à Pantera Negra, a escolha recai sobre o atual avançado do Manchester United.

«Cristiano Ronaldo é uma máquina. Cuida do corpo e da carreira como ninguém. Se Neymar tivesse metade da determinação dele, podia chegar a melhor do mundo. Como não tem, dificilmente chegará. Atualmente, o melhor do mundo é o Mbappé», disse ainda.