O vice-presidente do Flamengo voltou a comentar a possibilidade de Jorge Jesus regressar ao Flamengo.

Em declarações à ESPN Brasil, Marcos Braz assumiu esse desejo, mas não necessariamente para o imediato, até porque defendeu Rogério Ceni, que acaba de se sagrar campeão do Brasil, embora não seja uma figura consensual entre os adeptos do Fla.

«Quando se pergunta ao Jorge Jesus, lá [em Portugal], se há possibilidade de ele voltar para cá, até acho que há. E essa possibilidade pode até acontecer sem eu estar aqui. (...) Hoje, o Jorge tem contrato em vigência com um dos maiores clubes de Portugal. Eu sou conhecedor do contrato dele lá, dos números e do prazo. Tenho uma relação boa com o presidente do clube [Benfica]. Se gostava de ver o Jorge aqui um dia? É lógico, mas isso não tem nada a ver com o dia de hoje. Nós temos um bom técnico», referiu.

«Temos treinador, um 'cara' comprometido com a causa e que é um bom técnico. Não entendo porque é que tenho de responder tanto em relação a um técnico que é campeão, tem contrato em vigência e teve tão pouco tempo de trabalho. O Rogério precisa de tempo até para se soltar. Ele teve uma relação histórica com outro clube [São Paulo]. Uma história bonita, mas como jogador: não nos podemos atrelar a isso», vincou.

Marcos Braz admitiu que a época gloriosa com Jorge Jesus, na qual o Flamengo foi campeão com larga vantagem e conquistou a Taça Libertadores, pesa para qualquer treinador que chegue agora à equipa carioca. «Fomos campeões brasileiros de uma maneira diferente de 2019, talvez sem aquele glamour... Acho que o fantasma de Jorge Jesus vai assombrar-nos durante muito tempo. Não só com o Rogério Ceni, mas também quando houver outro técnico. Isto em função dos resultados obtidos por ele e pela atmosfera que se criou aqui.»

O vice-presidente do Flamengo frisou que o clube precisa de estabilidade e não de estar a mudar constantemente de treinador. «De 2013 a 2019, o Flamengo teve 13 técnicos. Um técnico a cada cinco meses. Em mais nenhum lugar do Mundo isso funciona. Tem de ser combatido.»