O ex-coordenador de scouting do Benfica entre 2007 e 2018, que estava atualmente a exercer funções como diretor desportivo no NK Osijek, da Croácia, vai rumar ao Flamengo para assumir essa mesma pasta no clube brasileiro. Nesse sentido, o dirigente português de 58 anos fez uma festa de despedida e deixou uma mensagem nas redes sociais, onde considera os jogadores como «filhos».

Veja aqui a mensagem de José Boto:

«Deixar o NK Osijek não é uma decisão fácil, pois tem sido uma experiência fantástica para mim. Apesar de alguns momentos invulgares e desafiantes ao longo do caminho, há alturas na vida em que temos de fazer escolhas difíceis, e este foi um desses momentos.

Quero agradecer sinceramente à direção, especialmente ao Vlado e ao Ferenc, pela sua confiança e apoio durante o meu tempo aqui.

Um agradecimento muito especial vai para os jogadores - que considero como filhos. Deram o vosso melhor e estou muito orgulhoso da dedicação, do esforço e da paixão que demonstraram todos os dias.

Aos verdadeiros adeptos que nos apoiaram nos altos e baixos, estou profundamente grato pelo vosso apoio inabalável. Vocês são o coração e a alma deste clube, e a vossa lealdade significa tudo.

Parto com a firme convicção de que esta equipa tem muito mais para dar. De facto, acredito que ainda está apenas a 50% do seu potencial e que o futuro é incrivelmente brilhante para o NK Osijek.

Espero voltar no final da época para festejar os troféus com todos vós, porque este clube, estes jogadores, este treinador e os adeptos ocuparão sempre um lugar especial no meu coração.

Obrigado por tudo e até nos encontrarmos de novo.

Sexta-feira temos uma última tarefa a cumprir!»

De relembrar que com a vitória de Luiz Eduardo Baptista, conhecido por BAP, nas eleições do Flamengo, Boto estava perspectivado para assumir a gestão do futebol do clube do Rio de Janeiro, que equivale ao cargo de diretor desportivo, substituindo Marcos Braz, vice-presidente que tinha essa pasta na presidência de Rodolfo Landim, que já atingiu o limite de mandatos permitidos (2).