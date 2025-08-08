Leonardo Jardim tem sido feliz na primeira passagem pelo Brasil e já leva 13 vitórias, seis empates e apenas uma derrota nos primeiros 20 jogos pelo Cruzeiro.

No entanto, apesar de achar apaixonante, o técnico português confessou não querer ficar muitos anos no Brasil.

«Uma das coisas que existe aqui no Brasil são as grandes distâncias. E isso leva a uma grande fadiga física e psicológica. «Sabíamos disso», partilhou após a partida.

«Quando vim para o Brasil sabia disso. Por isso é que não quero treinar muitos anos aqui no Brasil, para não ter esse desgaste. Mas é apaixonante, por outro lado. Hoje tivemos poucos adeptos, mas foi uma festa muito bonita. Os adeptos do adversário vieram ao estádio e houve fogo de artifício. Raramente se vê uma festa da Taça noutro país com esta animação e empolgamento», acrescentou.

O Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu, na madrugada desta sexta-feira, no terreno do CRB, por 3-1, e garantiu a passagem aos «quartos» da Taça do Brasil. Os estádio dos dois clubes separam-se por cerca de 1800 quilómetros.