O Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu o (2-0) Atlético Mineiro na noite desta sexta-feira, garantindo um lugar nas «meias» da Taça do Brasil. Na conferência de imprensa após o jogo, o técnico português emocionou-se, recordando a chegada à raposa.

«Em relação ao resultado, cumprimos o nosso objetivo, que era qualificar a equipa, acho que de forma de justa, pelo que aconteceu nos dois jogos. Mas hoje este jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva», começou por referir.

«Um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro, dia do clássico. Lembram-se que, da primeira vez que falei, eu fiquei triste de ver os nossos adeptos saírem com uma derrota. Durante este tempo todo eu queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. Não aconteceu no campeonato, apesar de termos feito um excelente jogo, e aconteceu hoje. Estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os cruzeirenses, com a ajuda de todo o grupo. Estamos muito felizes por isso», concluiu.

Com este triunfo, o Cruzeiro garantiu a passagem às meias-finais da competição, esperando agora por um adversário, que poderá ser Fluminense, Vasco da Gama ou Corinthians. O clube do treinador português é o «Rei de Copas», uma vez que é a equipa que já venceu a Taça do Brasil em mais ocasiões (seis).