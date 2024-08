Na madrugada desta quinta-feira, no duelo de treinadores portugueses na Libertadores, entre o Botafogo e o Palmeiras, foi Artur Jorge a sair por cima frente ao compatriota Abel Ferreira.

Depois de vencer na primeira mão, em casa, o Botafogo foi empatar a São Paulo e garantir a passagem aos «quartos». Após a vitória, Artur Jorge afirmou que o Botafogo foi «superior» em ambos os jogos.

«Tínhamos um rival de grande qualidade, como esta parte final demonstra o espírito dessa equipa. Fomos superiores nos dois jogos. Não só em casa, mas aqui também. Fizemos uma primeira parte muito boa, muito sólida. Na segunda parte fomos eficazes no que criamos e tivemos oportunidade de fazer mais golos. Os últimos cinco minutos foram loucos e tiraram-nos a possibilidade de vencer as duas partidas, que era o que queríamos. Ainda aborrecidos, porque vínhamos para ganhar e era isso que queríamos. Fomos capazes de conservar o empate, que nos permitiu seguir na competição como queríamos», começou por dizer.

Com um final de louco, depois do Palmeiras ter marcado e o VAR anulado por mão na bola, e uma bola à trave, a equipa do Rio de Janeiro manteve a liderança no agregado, apesar do susto. No entanto, Artur Jorge não gostou e avisou que tal «não pode acontecer»

«Cobramos uns aos outros porque temos exigência máxima. Não pode acontecer isso. Temos que nos cobrar. Eu, enquanto treinador, pergunto-me o que fiz de errado para que isso acontecesse», disse.

Confiante na equipa, o técnico referiu que a equipa entrou na segunda mão com uma mentalidade vitoriosa.

«Sempre dissemos que viríamos jogar o jogo, para ganhar. Sabendo que a vantagem que trazíamos do Rio de Janeiro era importante, mas não suficiente para relaxarmos. Esta foi a atitude que tivemos, que valoriza ainda mais o que conseguimos», concluiu Artur Jorge.