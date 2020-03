O duelo entre Grémio e Internacional de Porto Alegre, para a Taça Libertadores, terminou sem golos e com oito expulsões. O popular Grenal ficou marcado pelas cenas lamentáveis de violência entre jogadores na reta final do encontro realizado na Arena Grêmio.



Tudo começou com um desentendimento entre Moisés e Pepê, já ao minuto 85, que incendiou os ânimos. O árbitro argentino Fernando Rapallini foi observando todo o cenário e acabou por expulsar oito jogadores, quatro de cada equipa.



Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda (Grémio) Moisés, Edenilson, Victor Cuesta e Praxedes (Internacional) contribuíram negativamente para um Grenal que fica na história pelos piores motivos.



Ora veja como tudo aconteceu: