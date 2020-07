Edílson Ferreira, jogador que passou pelo Benfica, na temporada de 1994/95, considera que será uma «burrice» Jorge Jesus trocar o Flamengo pelo clube português. O antigo jogador, agora comentador no programa «Donos da Bola», da televisão Bandeirantes, diz, por e exemplo, que será muito mais difícil voltar a jogar um Mundial de Clubes a treinar em Portugal.

«Para ele conseguir o que ele conseguiu no Flamengo com o Benfica é muito difícil. Para tentar ser campeão mundial é muito mais fácil ser campeão mundial pelo Flamengo do que pelo Benfica. Se ele trocar o Flamengo pelo Benfica agora acho que vai ser uma burrice. Tudo bem, ele vai voltar para casa, mas às vezes, profissionalmente, você não cresce dentro de casa», começou por destacar Edílson.

Edílson, antigo avançado, jogou apenas uma temporada no Benfica, em 1994/95, depois de ter sido contratado ao Palmeiras, tendo marcado 17 golos em 31 jogos. «Eu joguei no Benfica, o Benfica é um clube grande, mas está a viver um momento tumultuado. Não esteve bem agora na reta final do campeonato português, estão a haver protestos, os adeptos quebraram o autocarro», destacou ainda o antigo jogador no programa «Donos da Bola».

