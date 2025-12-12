OFICIAL: Luís Castro é o novo treinador do Grémio
Técnico português sucede a Mano Menezes no comando técnico do emblema brasileiro e assina por duas temporadas
Técnico português sucede a Mano Menezes no comando técnico do emblema brasileiro e assina por duas temporadas
Luís Castro foi oficializado, esta sexta-feira, como o novo treinador do Grémio.
Através das redes sociais, o clube confirmou a contratação do técnico português, que sucede a Mano Menezes na liderança da equipa principal. Recorde-se que Luís Castro estava sem clube desde o início do mês de novembro, quando deixou o Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos.
Com um contrato válido para as próximas duas temporadas, tal como o Maisfutebol já tinha avançado, Luís Castro chega ao Grémio com seis membros da sua equipa técnica: Vitor Severino e Pedro Mané (adjuntos), Daniel Correia (treinador de guarda-redes), Nuno Baptista (analista) e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira.
Além disso, Luís Castro é apenas o segundo treinador europeu a assumir o comando técnico da equipa principal do Grémio, depois do húngaro László Székely, no ano de 1954.
LUÍS CASTRO É TRICOLOR! 🇪🇪 O treinador português chega ao Imortal para escrever um novo capítulo da nossa história. Ele traz na bagagem muita experiência, conhecimento de futebol e ambição por conquistas. Seja bem-vindo, mister! 💙— Grêmio FBPA (@Gremio) December 12, 2025
Leia mais em https://t.co/0gCzmPgHlD pic.twitter.com/g00mJOMywB