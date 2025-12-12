Luís Castro foi oficializado, esta sexta-feira, como o novo treinador do Grémio.

Através das redes sociais, o clube confirmou a contratação do técnico português, que sucede a Mano Menezes na liderança da equipa principal. Recorde-se que Luís Castro estava sem clube desde o início do mês de novembro, quando deixou o Al Wasl dos Emirados Árabes Unidos.

Com um contrato válido para as próximas duas temporadas, tal como o Maisfutebol já tinha avançado, Luís Castro chega ao Grémio com seis membros da sua equipa técnica: Vitor Severino e Pedro Mané (adjuntos), Daniel Correia (treinador de guarda-redes), Nuno Baptista (analista) e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira.

Além disso, Luís Castro é apenas o segundo treinador europeu a assumir o comando técnico da equipa principal do Grémio, depois do húngaro László Székely, no ano de 1954.