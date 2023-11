Luís Fabiano, colega de Pepe no FC Porto, na temporada de 2004/2005, deu uma entrevista ao canal «Benja Me Mucho», e recordou como foi defrontar o central português em campo, no empate a zeros entre Portugal e Brasil, no Mundial de 2010, na África do Sul.

«No Mundial, eu e o Felipe Melo combinámos: "Vamos 'matar' o Pepe, vamos apanhá-lo." Ele começou a dar porrada. Queria ser português, mas ele é brasileiro! Nesse jogo entre o Brasil e Portugal, existem uns lances lindos, não de maldade, mas de pancada. Ele também batia, pisou o Felipe Melo e deu umas cotoveladas em baixo. O Pepe era feroz», afirmou o antigo internacional brasileiro.

O entrevistador acabou por perguntar se o tentaram mesmo "apanhar" e o antigo futebolista respondeu entre risos: «Sim, ele até teve que ser substituído!».

De recordar que Luís Fabiano acabou a sua carreira em 2021, aos 41 anos, apesar de não jogar profissionalmente desde 2017. Já o internacional português Pepe, de 40 anos, jogador do FC Porto, leva 9 jogos esta época, tendo um golo marcado e uma assistência.