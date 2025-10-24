Antony Ylano, avançado brasileiro de 20 anos da formação do Piauí, morreu na madrugada de segunda-feira na sequência de um acidente. De acordo com a imprensa brasileira, Ylano conduzia um motociclo e chocou com uma vaca que atravessava a estrada. Para agudizar o contexto, amigos contaram à imprensa local que este jovem celebrava o aniversário do pai naquele dia.

Na quinta-feira, antes do encontro com o Fortaleza para a Taça do Brasil de sub-20, o Piauí homenageou Antony Ylano.

 

