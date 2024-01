A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou este sábado a morte de Mário Zagallo, «uma figura mítica do futebol brasileiro e internacional», prestando «sentidas condolências» à família do tetracampeão mundial.

«Conhecido com respeito e carinho por todos, foi uma figura mítica do futebol brasileiro e internacional. A FPF lamenta a morte de Mário Zagallo e presta sentidas condolências a familiares e amigos», lê-se no sítio oficial da federação.

O antigo jogador e técnico brasileiro Mário Zagallo morreu na sexta-feira aos 92 anos, de acordo com a conta oficial do tetracampeão mundial na rede social Instagram.

Além de ter sido o primeiro a conquistar dois Mundiais como jogador, em 1958 e 1962, e mais tarde como treinador, em 1970, Zagallo é o único, até hoje, a ter participado em cinco finais de Mundiais, das quais perdeu apenas uma, contra a França, em 1998, como selecionador.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou hoje sete dias de luto no futebol brasileiro pela morte de Mário Zagallo, a quem descreveu como «maior campeão do mundo de todos os tempos» e «ídolo de várias gerações».