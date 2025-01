Edson Lopes Gama, um jovem guarda-redes de apenas 16 anos, faleceu após sofrer um forte impacto no peito ao defender um penálti, durante um treino de uma equipa amadora, no interior do estado do Amazonas, no Brasil.

O incidente ocorreu numa região rural e a distância até ao hospital de Maués obrigou a uma longa viagem de carro, que se prolongou por 11 horas em estradas de difícil acesso. Apesar dos esforços para salvar a vida de Edson, o jovem não resistiu e faleceu no dia 5 deste mês.

Sem histórico de problemas cardíacos, o jovem tentou levantar-se após o impacto, mas perdeu a consciência e caiu no campo.

O irmão de Edson deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais, recordando o espírito alegre e dedicado do guarda-redes:

«Hoje tocaste toda a gente no Brasil. Eras um jogador dedicado e um menino que nunca estava triste, estavas sempre feliz. Meu irmão, lamentamos que vás, mas partiste a fazer o que mais gostavas, a jogar futebol.»